Artvin'de "Ardanuç Giriş Yolu" projesinin temel atma töreni yapıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde ulaşım güvenliğini artırmayı amaçlayan "Ardanuç Giriş Yolu" projesi kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi.





Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce yürütülen proje için düzenlenen törende konuşan Vali Turan Ergün, kentte yürütülen çalışmaların iş birliği içinde sürdürüldüğünü söyledi.



Artvin'in zorlu coğrafyasına rağmen ulaşım yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Vali Ergün, kentte Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda 620 kilometre, İl Özel İdaresinin sorumluluğunda ise yaklaşık 7 bin 500 kilometre yol ağı bulunduğunu dile getirdi.



Ergün, 2026 yılı için kente Karayolları tarafından 1,8 milyar lira ödenek ayrıldığını, bunun 1,2 milyar lirasının kullanıldığını bildirdi.



Projenin 650 metre yol ve 75'er metre uzunluğunda iki köprüyü kapsadığını belirten Ergün, "Bugün temelini attığımız bu projede de 650 metre yol, 75 metre uzunluğunda olacak olan iki adet köprüyle birlikte inşallah gelecek yılın mart ayında tamamlamayı planlıyor arkadaşlarımız." dedi.



Projeye 200 milyon lira başlangıç ödeneği ayrıldığını aktaran Ergün, yatırımla birlikte Ardanuç'ta önemli bir ulaşım projesinin hayata geçirildiğini kaydetti.



AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise ekonomik tedbirlerin uygulandığı bir dönemde Artvin'deki yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.



Ardanuç'a verilen sözlerin yerine getirildiğini ifade eden Çelik, "Ardanuç Meydanı'na geldik, dedik ki şunu, şunu, şunu yapacağız. Hatta bir söz daha verdik, dedik ki bu sene içerisinde size doğalgaz getireceğiz dedik. Geldi mi? Geldi. Bizim iktidar anlayışımız, bizim hizmet anlayışımız bu, söz verirsin, yapacaksın." diye konuştu.



İlçede temel atılan şehir geçişi projesinin ardından yeni yatırımların da hayata geçirileceğini belirten Çelik, vatandaşların adliye binası, cezaevi ve yol yatırımlarına ilişkin taleplerini bildiklerini kaydetti.



Çelik, "Güzel Ardanuç'umuza biz ne söz vermişsek, bu tasarruf tedbirlerinin zirvede olduğu bir dönemde adeta tasarruf tedbirlerini dikkate almıyormuşuz gibi çalışmalarımıza devam ederek, yatırımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ardanuç Devlet Hastanesi'nin ihalesinin bu yıl içinde yapılacağını dile getiren Çelik, Artvin'de yapılacak 400 yataklı tam teşekküllü hastanenin de ihale sürecinin başlatılacağını söyledi.



Bölgesel gelişmelere de değinen Çelik, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e etkilerinin hissedildiğini belirterek, "Bu ateş çemberinin olduğu coğrafyada güvenli bir liman olarak duran tek ülke Türkiye. Bakınız, bu ülkenin bugün herhangi bir olumsuzluklar içerisinde olmamasının arkasında bilin ki yönetimin iradesi var". diye konuştu.



Törende, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık da birer konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından butonlara basılarak proje kapsamında ilk beton döküldü.





