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        Artvin'de derede akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi bulundu

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada oğluyla akıntıya kapılarak kaybolan babanın cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Artvin'de derede akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi bulundu

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada oğluyla akıntıya kapılarak kaybolan babanın cansız bedeni bulundu.

        Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde Mecit Kaya'nın (45) kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonun 15 Haziran'da Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan baba Selahaddin Kaya'yı (68) arama çalışmalarına devam edildi.

        Kaya'nın cansız bedeni, kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta Deriner Baraj gölünde bulundu.

        Ekiplerce gölden çıkarılan ceset, incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Aynı olayda kaybolan Selahattin Kaya'nın oğlu Mecit Kaya'nın cenazesine ise 28 Haziran'da aynı bölgede ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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