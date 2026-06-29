Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar çiçeklerle renklendi

        Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar çiçeklerle renklendi

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağı eteklerindeki yaylalarda açan çiçekler ile zirvelerdeki kar örtüsü, görülmeye değer manzaralar sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar çiçeklerle renklendi

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağı eteklerindeki yaylalarda açan çiçekler ile zirvelerdeki kar örtüsü, görülmeye değer manzaralar sunuyor.

        Yusufeli ilçe sınırları içerisinde yer alan 3 bin 100 rakımlı Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar, açan çiçeklerle renklendi.

        Beyaz kar örtüsüyle kaplı dağ zirveleri, coşkun akan dereler ve çiçeklerle süslenen yaylalar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Zengin florası ve su kaynaklarıyla öne çıkan Kaçkar Dağları'ndaki yaylalar, kış ve bahar manzaralarını bir arada sunuyor.

        Havaların ısınmasıyla bölgede hayvancılıkla uğraşanlar da büyükbaş hayvanlarını çıkararak yayla sezonunu başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi

        Benzer Haberler

        Tamamı ahşap evlerden oluşan köy doğasıyla mest ediyor
        Tamamı ahşap evlerden oluşan köy doğasıyla mest ediyor
        Dereye düşen kamyonette kaybolan oğlunun cansız bedenine ulaşıldı; baba ara...
        Dereye düşen kamyonette kaybolan oğlunun cansız bedenine ulaşıldı; baba ara...
        Artvin'de dereye uçan kamyondaki kayıp şahsın cansız bedenine 14 gün sonra...
        Artvin'de dereye uçan kamyondaki kayıp şahsın cansız bedenine 14 gün sonra...
        Artvin'de kayıp kişi baraj gölünde ölü bulundu
        Artvin'de kayıp kişi baraj gölünde ölü bulundu
        Artvin'de yayla yollarında karla mücadele sürüyor
        Artvin'de yayla yollarında karla mücadele sürüyor
        Boğulma tehlikesi geçiren asteğmen, polislerin yardımıyla kurtarıldı
        Boğulma tehlikesi geçiren asteğmen, polislerin yardımıyla kurtarıldı