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        Artvin'de yayla yollarında karla mücadele sürüyor

        Artvin'de İl Özel İdaresi ekipleri, haziranda yayla yollarında karla mücadeleye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Artvin'de yayla yollarında karla mücadele sürüyor

        Artvin'de İl Özel İdaresi ekipleri, haziranda yayla yollarında karla mücadeleye devam ediyor.

        İl Özel İdaresi Arhavi Şantiye Şefliği ekipleri, Arhavi ilçesine bağlı 10 yaylanın yolunu iş makineleriyle ulaşıma açmaya çalışıyor.

        Hayvancılıkla uğraşan besicilerin yaylalara güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, bazı noktalarda yüksekliği 5 metreyi aşan kar kütleleri iş makineleriyle temizleniyor.

        Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı bölgede zorlu şartlarda çalışan ekipler, 20 yayladan 10'unun yolunu ulaşıma açtı.

        Kepçe operatörü Emin Kuru, bu yıl karşılaştığı kar yoğunluğunun, 15 yılda gördüğü en zorlu kış olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 20 gündür yayla yollarında çalıştıklarını belirten Kuru, "Dağlık bölgelerdeki 20 yaylamızın ancak yarısının yolunu açabildik. Karla mücadele çok zor geçiyor. Bazı noktalarda kar kalınlığı çok fazla. Rampalarda iş makineleriyle ilerlemekte güçlük çekiyoruz." dedi.

        Geçmiş yıllarda benzer bir tabloyla karşılaşmadığını anlatan Kuru, şunları kaydetti:

        "Önceki yıllarda 6-7 günde 20 yaylanın tamamının yolunu açabiliyorduk. Bu yıl ise yaklaşık 20 gündür çalışmamıza rağmen ancak 10 yaylanın yolunu ulaşıma açabildik. Çalışmaların tamamlanması için en az 10-12 güne daha ihtiyacımız var."

        İş makinesi operatörü Yakup Güney de mesai gözetmeksizin görev yaptıklarını, yayla yollarının açılmasının hayvancılıkla uğraşanlar için önemli olduğunu vurguladı.

        Agara Yaylası yolunda çalıştıklarını ifade eden Güney, en yakın yerleşim yerine 23 kilometre uzaklıkta olduklarını belirtti.

        Güney, Agara Yaylası'nın ardından sırasıyla Göle, Noadit, Sırt ve Orta yaylaların yolunu ulaşıma açmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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