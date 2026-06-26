Milli yelkenci Doğukan Kandemir, rekor denemesi için Artvin'den denize açıldı

Milli yelkenci Doğukan Kandemir, "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan denize açıldı.



Hopa'dan Hatay'a kadar sadece rüzgar gücünü kullanarak yelkenli tekneyle en hızlı sürede gitmeyi amaçlayan Kandemir, Türkiye Yelken Federasyonu hakeminin gözetiminde hazırlıklarını tamamladı.



Doğukan Kandemir, basın mensuplarına, daha önce 2 ve 4 kişilik ekiplerle geçtiği parkuru bu kez en kısa sürede tek başına tamamlamayı amaçladığını söyledi.



Mevcut rekoru kırmayı hedeflediğini vurgulayan Kandemir, "15 gün 6 saatlik derecenin altındaki her dakika benim için başarı olacak. Kendime koyduğum hedef ise parkuru 13 günün altında tamamlamak." dedi.



En büyük zorluğun uykusuzluk olacağını ifade eden Kandemir, parkuru tek başına tamamlayacağı için dümeni devredip uzun süre dinlenme imkanı bulamayacağını dile getirdi.



Kandemir, "Daha önce 2 kişi ve 4 kişilik sınıflarda yaptığımda farklı zorluklar vardı. Şimdi kendi potansiyelimin farkına varmak ve sınırlarımı zorlamak için tek kişilik sınıfta da bu işi yapmaya karar verdim." diye konuştu.



Hava durumunu sürekli takip ettiğini anlatan Kandemir, "Startın ardından önce kuzeye doğru yaklaşık bir gün seyredeceğim. Daha sonra rotamı batıya çevirerek ilk kontrol noktası olan Sinop İnceburun'a ulaşmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.



İzmir'in Foça ilçesinde yelkene başladığını ve bugüne kadar uluslararası birçok yarışmaya katıldığını belirten Kandemir, yat sınıfında ise Türkiye'yi yurt dışında temsil ettiğini sözlerine ekledi.



Kandemir, hakemin teknenin motorunu mühürlemesinin ardından Hopa Sahil Güvenlik ekiplerinin eşliğinde liman çıkışında yelken açarak yolculuğuna başladı.



Kandemir, 1500 deniz mili uzunluğundaki parkuru daha önce 15 gün 6 saat 41 dakikada tamamlayarak "Solo Türkiye Turu Rekoru"nun sahibi olan yelkenci Başak Mireli'nin derecesini geride bırakmayı hedefliyor.



Kandemir'in rekor denemesinin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz geçildikten sonra Hatay'daki İskenderun Limanı'nda sona ermesi planlanıyor.

