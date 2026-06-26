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        Artvin'den kısa kısa

        Artvin'de Özel Güvenlik Görevlileri Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Artvin'den kısa kısa

        Artvin'de Özel Güvenlik Görevlileri Haftası kutlandı.


        Vali Vekili İsmail Erdoğan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Çelenay ve beraberindekileri makamında kabul etti.

        Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu düzenini ve toplumsal huzurun tesisinde emniyet teşkilatıyla omuz omuza mesai mefhumu gözetmeksizin gayret gösteren tüm özel güvenlik personelini tebrik etti.

        Emniyet teşkilatıyla koordineli görev yapan özel güvenlik personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

        - Borçka'da altyapı çalışmaları sürüyor

        Borçka ilçesinde kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz, kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar kapsamında Demirciler köyündeki çalışmaları inceledi.

        Boz, şehrin her noktasında vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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