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        Artvin'de kayıp kişi baraj gölünde ölü bulundu

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmalarında oğlun cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Artvin'de kayıp kişi baraj gölünde ölü bulundu

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmalarında oğlun cesedine ulaşıldı.

        Artvin - Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde Mecit Kaya'nın (45) kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonun 15 Haziran'da Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan sürücü ile babası Selahaddin Kaya (68) için başlatılan arama çalışmalarına 14'üncü günde devam edildi.

        Şavşat Deresi'nin baraj gölüne birleştiği Berta köprüsü mevkisinde su üzerinde biriken odun ve çöplerin arasında botla yapılan aramada bir kişinin cesedine ulaşıldı.

        Ceset, ekiplerce alınarak baraj gölü kenarındaki karayoluna çıkartıldı.

        Yakınları tarafından yapılan kimlik tespitinde cesedin Mecit Kaya'ya ait olduğu belirlendi.

        Cesedin kaza noktasından yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunması dikkati çekti.

        Artvin Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinin ardından ceset Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen çalışmalara, jandarma, polis, Erzurum Jandarma Arama Kurtarma, Hopa Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma, Çoruh Arama Kurtarma ve sağlık ekiplerinden oluşan 90 kişi katıldı.

        Selahaddin Kaya'nın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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