Artvin'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Artvin'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 18.10.2026 - 14:14 Güncelleme:
Artvin'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa A. yönetimindeki 08 AL 856 plakalı kamyonet, Atatepe mevkisinde toprak alana çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Mustafa A. ile araçta bulunan Mehmet E. yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ