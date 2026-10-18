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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arhavi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin evinde uyuşturucu madde ürettiği ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 538 gram esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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