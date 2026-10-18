Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arhavi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin evinde uyuşturucu madde ürettiği ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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