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        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Meydancık karayolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Meydancık karayolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının yola sürüklenmesi nedeniyle yol çift yönlü ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kaya kütlelerini kaldırmak için çalışma başlattı.

        Ekiplerin temizleme çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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