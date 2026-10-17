Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Artvin'in Şavşat ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Meydancık karayolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Giriş: 17.10.2026 - 11:42 Güncelleme:
Artvin'in Şavşat ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Meydancık karayolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının yola sürüklenmesi nedeniyle yol çift yönlü ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kaya kütlelerini kaldırmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin temizleme çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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