Artvin'de Dünya Çevre Günü kutlandı

Artvin'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.





Artvin Çoruh Üniversitesi ile Artvin Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde organize edilen programda, öğrencilere bitkiler tanıtıldı, fidan ve çiçek dikildi.





Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, doğayı korumanın yalnızca bir güne özgü bir sorumluluk olmadığını belirterek, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkati çekti.



Ağaçların ve bitkilerin yaşamın devamı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Eminağaoğlu, "Ağaçlar ve bitkiler bize oksijen üretir, havamızı temizler ve yaşamımıza güzellik katar. Doğayı korumak gelecekte yapılacak bir iş değildir. Doğayı korumak bugün hemen şimdi başlar." dedi.



Fidan dikimi ve tohum ekim yöntemlerine ilişkin bilgi verilen etkinlikte, katılımcılar botanik bahçesinde çevre yürüyüşü yaptı, fidan dikti.



