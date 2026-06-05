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        Artvin Valisi Ergün, Arhavi'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

        Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Artvin Valisi Ergün, Arhavi'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

        Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.


        Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Ortaokulu'nda Harezmi Eğitim Modeli yıl sonu sergisinin açılışını yapan Ergün, Arhavi Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisine de katıldı.


        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu'na ziyaret gerçekleştiren Ergün, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Ergün, Arhavi Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen 14. Arhavi Herkes İçin Futbol Şenliği kapsamında gerçekleştirilen panele iştirak etti.

        Arhavi'de ulusal ve uluslararası ölçekte sürdürülen projenin çocukları spora yönlendirmede önemli olduğunu belirten Vali Ergün, 5-14 yaş arası çocukların 9 kategoride sporla buluşturulduğunu kaydetti.

        Ergün, daha sonra Arhavi Kıyıcık Sahil Yolu Tüneli, Kıyıcık Plajı ve tır parkında incelemelerde bulundu.

        Vali Ergün'e ilçe ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, DSİ 26. Çoruh Projeleri Bölge Müdürü Sinan Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Mehmet Çelik ile bazı daire amirleri eşlik etti.

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