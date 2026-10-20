Şavşat'ta çıkan yangında ev, ahır ve samanlık yandı
Artvin'in Şavşat ilçesinde samanlıkta başlayan yangın, kısa sürede ahır ve eve sıçradı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Artvin'in Şavşat ilçesinde samanlıkta başlayan yangın, kısa sürede ahır ve eve sıçradı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın, Şavşat ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Turgut Yeni'ye ait samanlıkta gece saatlerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek ahıra ve eve sıçradı.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köye ulaşan ekipler, yapılara yayılan alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Yangında ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hâle gelirken, alevlerin sıçradığı ev de zarar gördü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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