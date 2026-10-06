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        Artvin'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Artvin'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, mülki idare amirleri, güvenlik birimlerinin yetkilileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Vali Ergün, güvenlik ve asayişin sağlanmasında tüm kurum ve birimlerin işbirliği içinde çalışmasının önemli olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine ve ilgili kurumlara gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

        Toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş tedbirleri başta olmak üzere kaçakçılık, uyuşturucu ile mücadele, asayiş, aranan şahıslar, düzensiz göç, trafik tedbirleri ve okul güvenliği konuları görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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