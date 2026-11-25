Artvin’de iki gündür etkili olan yağışların ardından peş peşe heyelanlar meydana geldi. ArtvinArdanuç kara yolundaki Soğanlı Tüneli’nin girişinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Kaya parçalarının Ardanuç yönünde seyreden bir araca isabet etmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yola düşen kayaları kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.