UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel BeerSheva ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'na ulaştı. Siyahbeyazlı kafile, sınır işlemlerinin ardından Gürcistan'ın Batum kentine gidecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel BeerSheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Batum'a hareket etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum'a iniş yapamayan uçak, RizeArtvin Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Havalimanında taraftarların karşıladığı siyahbeyazlı kafile, buradan otobüsle yola çıktı. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, Sarp Sınır Kapısı'na giriş yaptı. Kafile, işlemlerin tamamlanmasının ardından Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçerek Batum'a gidecek.

REKLAM

Maç önü basın toplantısı iptal edildi

Yolculukta yaşanan gecikme nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun düzenlemesi planlanan maç önü basın toplantısı iptal edildi.

Öte yandan, karşılaşmayı yönetecek Danimarkalı hakem Morten Krogh ve ekibini taşıyan uçağın da olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı, hakem heyetinin Batum'a kara yoluyla geçtiği öğrenildi.