Öğretmenlerin çocukların ilk başarısında, gençlerin hayallerinde ve toplumun gelişimindeki emeğini vurgulayan Şahin, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, daha sonra Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğretmenin, değerleri yansıtan, kültürü gelecek kuşaklara taşıyan ve çocukları hayata hazırlayan en önemli rehber olduğunu söyledi.

Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

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