ARTVİN'de 2 gündür etkili olan yağışların neden olduğu heyelanda kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte 2 gündür etkili olan yağışların ardından merkeze bağlı Yanıklı köyünün Dereler Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle yol kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolda temizlik çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından toprak ve kaya parçalarının temizlenmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.