Artvin'in Yusufeli ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek 318 konutun temeli atıldı.

Vali Turan Ergün, Livane Mahallesi'nde inşa edilecek konutların temel atma töreninde, 318 konutun bir yıl dolmadan hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Yapılan yatırımın bedelinin 1 milyar 200 milyon lira olduğunu belirten Ergün, TOKİ tarafından Artvin'de 4 bin 14 konutun ve 290 iş yerinin tamamlandığını, 1128 konutun yapımının ise devam ettiğini vurguladı.

Ergün, İl Özel İdaresi ve KÖYDES kapsamında son 20 yılda Artvin'de yapılan yol, menfez, köprü ve içme suyu gibi kırsal altyapı çalışmalarının maliyetinin güncel fiyatlarla 27,5 milyar lira değerinde olduğunu ifade etti.

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Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla ilçe merkezi ve 9 köyün taşındığını anımsatan Ergün, "Tabii ki bu süreçte zorluklar oldu. Bazı sıkıntılar da yaşandı. Bugün gururla şunu söyleyebiliyoruz, Yusufeli, konut stokunun kalitesi açısından Türkiye'nin en iyi 3-5 ilçesinden biri haline geldi." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de yeni yerleri belirlendikçe ilçedeki sosyal konut ve afet konutu sayısının artırılması için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

İlçede üniversite öğrencileri için bağış yoluyla yurt yapılacağını belirten Çelik, yakında temeli atılacak yurdun gelecek döneme yetiştirilmesinin planlandığını kaydetti.

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Meslek yüksekokulu yapılacak yerin belirlenmesinin ardından kısa sürede inşaatına başlanacağının da altını çizen Çelik, yurdun ve yüksekokulun ilçeye hareketlilik getireceğini ifade etti.

Yusufeli'nde millet bahçesi yapılması noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü anlatan Çelik, yurt ve konut çalışmaları ilerledikten sonra millet bahçesinin temelinin atılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından dua edildi, kurban kesildi ve 191'i afet konutu, 127'si Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 318 konutun temeli atıldı.