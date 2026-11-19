Artvin'de tefecilere baskın
Artvin'de tefecilik yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi.
Artvin’de tefecilik yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında ev hapsi kararı verildi.
Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. İl merkezi ve merkeze bağlı köylerde 6 adreste yapılan aramalarda 3 çek, 2 senet, borç ve alacak kayıtlarının bulunduğu 2 defter, 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılıkça serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 1’i hakkında ev hapsi kararı verildi.
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