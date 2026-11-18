Artvin'in Arhavi ilçesinde dün düştüğü derede mahsur kalan köpeği, Alican ve ağabeyi Şener Can kurtardı.

Kamilet Deresi'nde ses duyan restoran çalışanları, dere yatağında bir köpeğin mahsur kaldığını gördü.

Restoranın sahibi Şener Can, uzattığı merdivenden dere yatağına inerek, arka ayakları suyun içinde kalan, ön ayaklarıyla kayaya tutunmaya çalışan köpeğin bulunduğu yere gitti.

Can, suyun içindeki köpeği tasmasından tutarak kenara çıkarmayı başardı.

Köpeği dere yatağının kenarından yola çıkartabilmek için bir süre uğraşan Can, halatla yukarıya çekmeye karar verdi.

Şener Can'ın gövdesine halat bağladığı köpeği, ortağı da olan kardeşi Alican Can çekerek yola çıkardı.

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Şener Can, köpeği suda çaresiz görünce hiç düşünmeden dereye indiğini ve kardeşiyle birlikte kurtardığını söyledi.

Köpeğin bir akrabalarına ait olduğunu belirten Can, "Bir süre yanımıza aldık, kuruttuk. Yemek verdik, sevdik, okşadık. Kendine gelince sahibine teslim ettik. O da bir can taşıyor, öyle bırakamazdık." dedi.