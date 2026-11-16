Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Kaza esnasında alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu tespit edilen T.Ç. gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Temel, ambulansla Ardanuç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, T.Ç'nin kullandığı 54 ALU 445 plakalı otomobil ile Adem Temel yönetimindeki 45 V 6008 plakalı otomobil Merkez Mahallesi 7 Mart Caddesi'nde çarpıştı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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