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        Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, T.Ç'nin kullandığı 54 ALU 445 plakalı otomobil ile Adem Temel yönetimindeki 45 V 6008 plakalı otomobil Merkez Mahallesi 7 Mart Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Temel, ambulansla Ardanuç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza esnasında alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu tespit edilen T.Ç. gözaltına alındı.

        T.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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