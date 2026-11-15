Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin'de taşkın ve heyelan nedeniyle Borçka-Camili kara yolu ulaşıma kapandı

        Artvin'de taşkın ve heyelan nedeniyle Borçka-Camili kara yolu ulaşıma kapandı

        Artvin'de dere taşkını ve heyelan nedeniyle Borçka-Camili kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Artvin'de taşkın ve heyelan nedeniyle Borçka-Camili kara yolu ulaşıma kapandı

        Artvin'de dere taşkını ve heyelan nedeniyle Borçka-Camili kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

        İlçede etkili yağışlar nedeniyle Borçka-Camili kara yolunun 5. kilometresindeki Aralık köyü mevkisinde dere taşkını ve heyelan meydana geldi.

        Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle ihbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, iş makineleriyle yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yağış nedeniyle Borçka ilçe merkezinden geçen İçkale ve Arhavi'den geçen Kapisre derelerinin debisi yükseldi.

        Yamaçlardan sürüklenen rüsubatın tahliye kanallarını tıkaması nedeniyle Borçka-Hopa kara yolundaki ulaşımda da zaman zaman aksama yaşandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Artvin'de sağanak etkili oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı
        Artvin'de sağanak etkili oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı
        Artvin'de sağanak: Taşan dere Borçka Karagöl yolunu yıktı
        Artvin'de sağanak: Taşan dere Borçka Karagöl yolunu yıktı
        Bu köy Türkiye'nin en zengin köyü olabilir: 60 milyon liraya akaryakıt ista...
        Bu köy Türkiye'nin en zengin köyü olabilir: 60 milyon liraya akaryakıt ista...
        Dereye düşen köpeği belediye başkanı ve itfaiye ekipleri kurtardı
        Dereye düşen köpeği belediye başkanı ve itfaiye ekipleri kurtardı
        Hopa'da 100 atmaca doğaya salındı
        Hopa'da 100 atmaca doğaya salındı
        Artvin'de derede mahsur kalan köpek, belediye başkanı ve itfaiye ekiplerinc...
        Artvin'de derede mahsur kalan köpek, belediye başkanı ve itfaiye ekiplerinc...