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        Artvin'de derede mahsur kalan köpek, belediye başkanı ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan çoban köpeği, Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Artvin'de derede mahsur kalan köpek, belediye başkanı ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan çoban köpeği, Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ardanuç-Ardahan kara yolu güzergahındaki Köprüler Deresi mevkisinde derede bir köpeğin sudan çıkamadığını gören vatandaşlar, belediyeye ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine itfaiye​​​​​​​ ekiplerinin yönlendirildiği bölgeye Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz kendisi de gitti.

        Ceketini çıkararak dereye inen Yılmaz, itfaiye ekiplerinin yardımıyla köpeğe ulaşarak bulunduğu yerden halat yardımıyla çıkardı.

        Kurtarma çalışmasına ilişkin Yılmaz, "Sonbaharın sona ermesiyle birlikte sürüler yaylalardan dönüyor. Çoban köpekleri de su içmek için dereye iniyor. Bobi de su içmek için indiği sırada dengesini kaybederek dereye düşmüş, bir daha çıkamamış. İhbar gelince ben de bölgeye gittim. İyi ki de gitmişim. Ekip arkadaşlarıma yardım ettim, birlikte Bobi'yi kurtardık." ifadelerini kullandı.

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        Kurtarılan köpek, tedavisinin ardından barınağa teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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