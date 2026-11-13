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        Belediye başkanı dereye inerek mahsur kalan köpeği kurtardı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan köpek, Belediye Başkanı Emrah Yılmaz'ın dereye inip itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale etmesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Belediye başkanı dereye inerek mahsur kalan köpeği kurtardı

        Artvin’in Ardanuç ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan köpek, Belediye Başkanı Emrah Yılmaz’ın dereye inip itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale etmesiyle kurtarıldı.

        Gece saatlerinde dereye düştüğü tahmin edilen köpeğin bulunduğu yerden çıkamadığını gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi. İhbar üzerine Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz da itfaiye ekipleriyle bölgeye gitti.

        Köpeğin durumuna yüreği dayanmayan Yılmaz, ceketini çıkararak dereye indi. İtfaiye ekipleriyle birlikte köpeğe ulaşan Yılmaz, hayvanı bulunduğu yerden kurtardı.

        Yaşananları anlatan Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, "Sonbaharın sona ermesiyle birlikte sürüler yaylalardan dönüyor. Çoban köpekleri de su içmek için dereye iniyor. Bobi de su içmek için indiği sırada dengesini kaybederek dereye düşmüş, bir daha çıkamamış. İhbar gelince ben de bölgeye gittim. İyi ki de gitmişim. Ekip arkadaşlarıma yardım ettim, birlikte Bobi’yi kurtardık" dedi.

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        Kurtarılan köpek, tedavisinin ardından barınağa götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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