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        Ardanuç Giriş Yolu Projesi devam ediyor

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde ulaşım güvenliğini artırmayı amaçlayan "Ardanuç Giriş Yolu Projesi" çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Ardanuç Giriş Yolu Projesi devam ediyor

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde ulaşım güvenliğini artırmayı amaçlayan "Ardanuç Giriş Yolu Projesi" çalışmaları sürüyor.

        Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 650 metre yol ile 75'er metrelik iki köprü inşa edilecek.

        Köprü kirişlerinin montajının sürdüğü alanda incelemelerde bulunan Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, ilçe girişindeki yolun güvenli ve kullanıma uygun hale getirilmesi amacıyla projenin hayata geçirildiğini söyledi.

        Yılmaz, yaklaşık 3 ay önce başlayan projenin yaklaşık yüzde 50'sinin tamamlandığını belirterek, "Bir ay içerisinde hem bu köprümüz hem de diğer köprümüz ve yol genişletme çalışmaları tamamlanarak hizmete açılacak. Yaklaşık 200 milyon lira tutarındaki projemizde çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Bundan da memnuniyet duyuyoruz." dedi.

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        Güzergahın Ardahan ve Erzurum bağlantısına da değinen Yılmaz, "Bu yol, Ardahan ve Olur yolu üzerinde yapımı planlanan Olur Tüneli aracılığıyla Erzurum'a bağlantı sağlayacak güzergahın bir parçası. Böylece bu yol, transit ulaşım güzergahı olarak da vatandaşlarımıza hizmet verecek." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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