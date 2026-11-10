Artvin'de 288 öğrenci Atatürk'ü koreografiyle andı

Öğrenciler, koreografi sırasında Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açtı.

Bir araya gelen 288 öğrenci, hazırladıkları koreografiyle Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'i ve vefatının 88. yılını simgeleyen figürler oluşturdu.

Kemalpaşa Ortaokulu ve Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ortak etkinlik düzenlendi.

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