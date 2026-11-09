Artvin'de karda mahsur kalan çoban ve 300 koyunu kurtarıldı

Zorlu hava ve arazi şartlarında yürütülen çalışmalarda, kar nedeniyle kapanan yol iş makinesiyle açılarak çobana ve sürüsüne ulaşıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kaldıkları bölgeden çıkarılan Hakan Üçüncü ve 300 koyunu, açılan yoldan güvenli bölgeye götürüldü. Çobanın ve hayvanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.