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        Artvin'in yüksek kesimleri beyaza büründü

        ARTVİN'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı yaylalar ile dağların etekleri beyaz örtüye bürünürken, besiciler, kar yağışı ve sisli havaya rağmen sürülerini otlatmaya devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Artvin'in yüksek kesimleri beyaza büründü

        ARTVİN'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı yaylalar ile dağların etekleri beyaz örtüye bürünürken, besiciler, kar yağışı ve sisli havaya rağmen sürülerini otlatmaya devam etti.

        Doğu Karadeniz'de yüksek rakımlı yaylalar ile dağların eteklerine kar yağdı. Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı 1750 rakımlı Geçitli köyü ile Yusufeli ilçesine bağlı 2050 rakımlı Avcılar köyü, yağan karla birlikte beyaza büründü. Kar yağışının ardından köylerdeki evler, meralar ve çevredeki dağlar, beyaz örtüyle kaplandı. Sisle birlikte etkisini gösteren soğuk havaya rağmen hayvancılıkla uğraşan köylüler, sürülerini meralara çıkararak otlatmayı sürdürdü. Kar yağışı altında otlayan hayvanlar ve sisin kapladığı dağların oluşturduğu manzara görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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