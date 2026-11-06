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        Artvin'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

        ArtvinArdahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle tırlar çekilirken, trafikte aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Artvin'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

        ArtvinArdahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle tırlar çekilirken, trafikte aksamalar yaşandı.

        Artvin'de gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. ArtvinArdahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde kar nedeniyle ilerleyemeyen tırlar yolda kaldı.

        Bölgede trafikte aksamalar yaşanırken, ekipler yolda kalan araçlar için çalışma başlattı. Tırlar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çekildi.

        Öte yandan, kentte etkili olan sağanak gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde de kar yağışı etkili oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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