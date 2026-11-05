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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, Artvin'de basın toplantısı düzenledi

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, parti olarak üreterek, çiftçiyi, küçük işletmeyi, reel sektörü ve sanayiciyi destekleyerek büyüyeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:29 Güncelleme:
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, Artvin'de basın toplantısı düzenledi

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, parti olarak üreterek, çiftçiyi, küçük işletmeyi, reel sektörü ve sanayiciyi destekleyerek büyüyeceklerini söyledi.

        Ofluoğlu, partisinin Artvin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, doğal güzellikleriyle öne çıkan Artvin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Artvin'in doğal kaynaklarının korunması gerektiğini ifade eden Ofluoğlu, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerindeki sıkıntıları bildiklerini ve takipçisi olduklarını kaydetti.

        Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Ofluoğlu, çiftçi, emekli, işçi ve memurun geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti.

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        Ofluoğlu, fonlarla ilgili daha önce uyarılar yapıldığına işaret ederek, "Şu ana kadar 140 milyar dolar zararı var Türkiye'nin. Makroekonomik olay, mikroekonomik bir olay değil." dedi.

        Üretimin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Ofluoğlu, "İYİ Parti olarak üreterek, çiftçiyi, küçük işletmeyi, reel sektörü, sanayiciyi destekleyerek büyüyeceğiz." diye konuştu.

        Ofluoğlu'na, İYİ Parti Artvin İl Başkanı İlker Kaan Altun da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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