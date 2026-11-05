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        Artvin'in tarihi ve kültürel mirası uluslararası sempozyumda ele alınıyor

        Artvin'in tarihi, kültürel mirası ve medeniyet birikiminin bilimsel açıdan ele alındığı "Uluslararası Artvin Dil, Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu", Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda bilim insanının katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Artvin'in tarihi ve kültürel mirası uluslararası sempozyumda ele alınıyor

        Artvin'in tarihi, kültürel mirası ve medeniyet birikiminin bilimsel açıdan ele alındığı "Uluslararası Artvin Dil, Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu", Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda bilim insanının katılımıyla başladı.

        Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) tarafından Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan AÇÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, üniversitelerin bulundukları şehirlerin bilimsel, kültürel ve ekonomik gelişimine öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

        Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından bilim insanlarını Artvin'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Aydın, sempozyumun kentin tarihi ve kültürel birikiminin bilimsel açıdan değerlendirilmesine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

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        Aydın, üniversitelerin yalnızca eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten kurumlar olmadığını, bulundukları şehirlerin gelişimine de yön vermesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

        "Üniversitelerin, bulundukları şehrin kutup yıldızı olması gerekiyor. O şehri yönlendirmesi, ticaretini, ekonomisini, her şeyini. İşte bu amaçla düzenlenen sempozyumlardan biri de bu. Bugün Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden gelen bilim insanları, bu konunun ehil insanları tarafından Artvin'imizin tarihi, kültürü, geçmişi konuşulacak ve bir hafıza oluşturacağız. Artvin'in hafızası ortaya çıkacak. Bu nedenle bu bilimsel çalışmalar çok çok önemli."

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        Bilimsel etkinliklere önem verdiklerini belirten Aydın, son dönemde çok sayıda uluslararası sempozyum düzenlediklerini ve yabancı ülkelerdeki üniversitelerle akademik işbirliklerini geliştirdiklerini dile getirdi.

        - "Artvin, araştırılmayı ve keşfedilmeyi bekleyen önemli bir potansiyele sahip"

        AÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Özbey de Artvin'in özellikle sosyal bilimler alanında araştırılmayı ve keşfedilmeyi bekleyen önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Sempozyumu kentin kültürel ve tarihi birikimini bilimsel bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla düzenlediklerini belirten Özbey, kısa sürede yoğun ilgi gördüklerini ifade etti.

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        Özbey, yaklaşık 3 aylık süreçte kendilerine 172 bildiri ulaştığını, bunların 157'sinin yurt içinden, 15'inin ise yurt dışından gönderildiğini dile getirerek, sempozyum programında 191 katılımcının yer aldığını belirtti.

        - "Bölgenin tarihinin coğrafi koşullar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerekiyor"

        Sempozyumun ilk sunumunu, "Tarihsel Süreçte Coğrafyanın Biçimlendirdiği Yaşam" başlığı altında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu yaptı.

        Artvin'in dağlık ve engebeli coğrafi yapısının tarih boyunca göç, ticaret ve yerleşim hareketlerini sınırlandırdığını belirten Köroğlu, bölgenin tarihinin coğrafi koşullar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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        Köroğlu, Artvin'in coğrafi özelliklerinin tarihsel gelişim, mimari ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerine değinerek, kentte Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu-Kafkasya iklim özelliklerinin görüldüğü farklı coğrafi kuşakların bulunduğunu ifade etti.

        Kaçkar ve Yalnızçam dağlarının tarih boyunca bölgeye ulaşımı zorlaştırdığına dikkati çeken Köroğlu, yüksek dağlar ve derin vadilerin büyük orduların ve göç topluluklarının bölgeye girişini güçleştirdiğini dile getirdi.

        Köroğlu, bölgenin tarih öncesi dönemlerine ilişkin arkeolojik araştırmaların artırılması gerektiğini, Tunç Çağı'na ait buluntuların Artvin'in eski çağ tarihinin aydınlatılması bakımından önem taşıdığını söyledi.

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        Artvin'deki tarihi dini yapılara da değinen Köroğlu, kilise olarak bilinen yapıların önemli bir bölümünün aslında manastır niteliğinde olduğunu ifade etti.

        Sempozyum, 7 Kasım'da sona erecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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