Eşe evlilik yıl dönümü sürprizi; 250 metreden halatla atlayış yaptırdı

ORDU’da yaşayan Mehmet Yıldız (31), evlilik yıl dönümünde eşi Özge Yıldız’a (31) sürpriz yaptı. Restorana götüreceğini söyleyerek eşini Artvin’deki Deriner Barajı’na getiren Yıldız, 250 metre yükseklikten halatla atlayış yapmasını sağladı. O anlar kameralara yansırken Özge Yıldız, “Restorana gideceğiz sanıyordum, kendimi baraj gövdesinde buldum” dedi.

Ordu’da kamu kurumunda sosyal çalışmacı olarak görev yapan Mehmet Yıldız, 5’inci evlilik yıl dönümlerini farklı bir etkinlikle kutlamak amacıyla eşi Özge Yıldız’ı akşam yemeği için restorana gideceklerini söyleyerek Artvin’e getirdi. Yıldız, 250 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajları arasında yer alan Deriner Barajı’na geldi. 16 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında RJ Macera ekibi tarafından düzenlenen ve yerli-yabancı çok sayıda adrenalin tutkununu ağırlayan etkinliğe katılan çift, teknik ekibin bilgilendirmesi ve güvenlik ekipmanı kontrollerinin ardından sırayla baraj gövdesinden halatla boşluğa atladı. Çiftin adrenalin dolu atlayışları ve yaşadıkları heyecan dron ve aksiyon kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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‘GÜRCİSTAN, POLONYA VE RUSYA'DAN KATILIMCILAR GELDİ’

Etkinlik sorumlusu Hanife Vahktin, Deriner Barajı’ndaki organizasyonun uluslararası boyut kazandığını belirterek, “Yıl genelinde çok başarılı etkinlikler gerçekleştirdik. Temmuz ayındaki ilk organizasyonumuzun ardından sonbaharda da yoğun bir katılım aldık. Gürcistan, Polonya ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerinden misafirlerimiz geldi. Baraj gövdesinden atlayış konsepti dünyada sayılı örnekler arasında yer alıyor. Daha önce katılanlar tekrar gelmek istiyor. Yüksek seviyedeki bu atlayışı duyan maceraseverler ise planlamalarını yapıp 250 metrelik bu heyecana ortak oluyor” dedi.

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‘HAYALİMİ EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ HEDİYESİ OLARAK SUNDU’

Uzun süredir böyle bir atlayışın hayalini kurduğunu ifade eden Özge Yıldız, “2,5 yıl boyunca Yusufeli Barajı’ndaki tünel grubunda çalıştım. Barajın üstüne her çıktığımda bir gün buradan atlayacağıma dair kendime söz veriyordum. Eşim beni restorana götüreceğini söylemişti ama buraya getirdi. İliklerime kadar heyecan duydum. Eşim centilmenlik yapıp ilk atlayışı kendisi gerçekleştirdi. Hayalimi evlilik yıl dönümü hediyesi olarak sunduğu için çok mutluyum. Restorana gideceğiz sanıyordum, kendimi baraj gövdesinde buldum” diye konuştu.

‘İKİNCİ EN BÜYÜK HEYECANIM OLDU’

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Eşine sıra dışı jest yapmak istediğini aktaran Mehmet Yıldız da “Sanal medyadan takip ettiğimiz bir etkinlikti. Platforma çıkana kadar heyecanımız yoktu ancak yukarıdaki atmosfer tarif edilemez. Hayatımda iki büyük heyecan yaşadım. Birincisi 5 yıl önce eşimle nikah masasına oturduğum andı, ikincisi ise bu atlayış oldu. Rutin bir akşam yemeği ya da mum ışığında masa yerine böyle bir maceraya atılmak istedik. İş güvenliği önlemleri son derece profesyonelce alınmıştı, unutulmaz bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.