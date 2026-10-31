Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin'in yüksek kesimleri karla kaplandı

        Artvin'in yüksek kesimleri karla kaplandı

        Artvin'in yüksek rakımlı yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Artvin'in yüksek kesimleri karla kaplandı

        Artvin'in yüksek rakımlı yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kentte dün akşam başlayan yağmur, gece hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Yusufeli ilçesindeki Kaçkar Dağları ile Marsis ve Salikvan, Ardanuç ilçesindeki Bilbilan ve Şavşat ilçesindeki Arsiyan yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

        Bölgedeki dağlar ve yaylalarda kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Artvin'de ağacın zirvesinde avını gözleyen yılan kartalı görüntülendi
        Artvin'de ağacın zirvesinde avını gözleyen yılan kartalı görüntülendi
        DMD'li Muhammet'in ekip araçlarıyla şehir turu hayali, Vali Ergün'ün talima...
        DMD'li Muhammet'in ekip araçlarıyla şehir turu hayali, Vali Ergün'ün talima...
        Vali Ergün, DMD hastası Muhammet'in isteğini geri çevirmedi
        Vali Ergün, DMD hastası Muhammet'in isteğini geri çevirmedi
        Arhavi OSB müteşebbis heyet toplantısı yapıldı
        Arhavi OSB müteşebbis heyet toplantısı yapıldı
        Artvin'de, 3. Ardanuç Belediyesi Kitap Günleri başladı
        Artvin'de, 3. Ardanuç Belediyesi Kitap Günleri başladı
        Tekerlekli sandalyesiyle 250 metreden halatla atladı
        Tekerlekli sandalyesiyle 250 metreden halatla atladı