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        DMD'li Muhammet'in ekip araçlarıyla şehir turu hayali, Vali Ergün'ün talimatıyla gerçek oldu

        ARTVİN'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası özel eğitim öğrencisi Muhammet Emin Tosun'un (11) arkadaşlarıyla birlikte polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu atma hayali, Vali Turan Ergün'ün talimatıyla gerçeğe dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:35 Güncelleme:
        DMD'li Muhammet'in ekip araçlarıyla şehir turu hayali, Vali Ergün'ün talimatıyla gerçek oldu

        ARTVİN’de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası özel eğitim öğrencisi Muhammet Emin Tosun’un (11) arkadaşlarıyla birlikte polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu atma hayali, Vali Turan Ergün’ün talimatıyla gerçeğe dönüştü.

        Artvin Gazi Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencisi olan ve DMD hastalığıyla mücadele eden Muhammet Emin Tosun, Vali Turan Ergün’e ulaşarak arkadaşlarıyla birlikte polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu yapmak istediğini iletti. Öğrencinin isteğini karşılıksız bırakmayan Vali Ergün’ün talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, araçlarıyla okula gelerek Muhammet ve özel gereksinimli sınıf arkadaşlarını aldı. Polis ve jandarma araçlarına binen öğrenciler, sirenler eşliğinde renkli şehir turu gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin desteğiyle unutulmaz gün yaşayan çocuklar, Vali Turan Ergün ile emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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