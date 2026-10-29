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        Artvin'de Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlandı

        Artvin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, öğrencilerin gösterileri, halk oyunları ve jandarma komandolarının gösterisinin yer aldığı törenle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Artvin'de Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlandı

        Artvin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü, öğrencilerin gösterileri, halk oyunları ve jandarma komandolarının gösterisinin yer aldığı törenle kutlandı.

        Artvin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, meydanı dolduran vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamalarında öğrencilerin ve jandarma komandolarının gösterileri ilgi gördü. Kutlamaların gerçekleştirildiği meydanda sabah saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte toplanan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Program, Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel 9ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem’in tören aracı üzerinden vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

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        Törende konuşan Vali Ergün, Cumhuriyet’in, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımlarından biri olduğunu söyledi. Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan süreçte verilen mücadeleye ve yapılan fedakârlıklara değinen Ergün, Millî Mücadele kahramanlarını andı.

        Vali Ergün, törende yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlarla Türk insanının ufkunu genişleten, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza yeni bir karakter kazandıran tarihimizin en büyük çağdaşlaşma adımıdır. Hepimizin ortak görevi, millî birlik ve beraberlik içinde omuz omuza yürümeye devam ederek Cumhuriyet’in kazanımlarını yeni atılım ve icatlarla daha ileriye taşımaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele’mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

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        Konuşmanın ardından Karadeniz Bakır İlkokulu öğrencileri "Biz Atatürk Gençleriyiz", Gazi Ortaokulu öğrencileri ise "Yaşa Yaşa Cumhuriyet" adlı gösterilerini sundu.

        Jandarma komando birliğinin gösterisi de meydanı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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