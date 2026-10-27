Yusufeli Kaymakamı Tan, öğretmenevinde incelemelerde bulundu

İlçe merkezinin taşınmasının ardından öğretmenevinin konaklama ihtiyacının karşılanmasında önemli bir alternatif olduğunu belirten Tan, kurum personeline teşekkür etti.

Yusufeli Kaymakamı Ahmet Tan, öğretmenevini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetlere ilişkin incelemelerde bulundu.

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