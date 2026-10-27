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        Yusufeli Kaymakamı Tan, öğretmenevinde incelemelerde bulundu

        Yusufeli Kaymakamı Ahmet Tan, öğretmenevini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetlere ilişkin incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Yusufeli Kaymakamı Tan, öğretmenevinde incelemelerde bulundu

        Yusufeli Kaymakamı Ahmet Tan, öğretmenevini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetlere ilişkin incelemelerde bulundu.

        Öğretmenevi Müdürü Selim Sılacı'dan kurumun mevcut durumu hakkında bilgi alan Tan, konaklama odalarını inceleyerek sunulan hizmetleri yerinde değerlendirdi.

        İlçe merkezinin taşınmasının ardından öğretmenevinin konaklama ihtiyacının karşılanmasında önemli bir alternatif olduğunu belirten Tan, kurum personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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