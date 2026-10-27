Artvin'de "Kıvılcımdan Aleve" hikaye anlatımı gösterisi sahnelendi

Milli Mücadele'nin kahramanlarını ve bağımsızlık mücadelesini anlatan gösteride, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanları anıldı.

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