Artvin'de "Kıvılcımdan Aleve" hikaye anlatımı gösterisi sahnelendi
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Milli Mücadele ruhunu ve bağımsızlık mücadelesini konu alan "Kıvılcımdan Aleve" adlı hikaye anlatımı gösterisi izleyiciyle buluştu.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Milli Mücadele ruhunu ve bağımsızlık mücadelesini konu alan "Kıvılcımdan Aleve" adlı hikaye anlatımı gösterisi izleyiciyle buluştu.
Yusufeli Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Ertuğrul Sertbaş'ın yazıp sahnelediği gösteri izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Milli Mücadele'nin kahramanlarını ve bağımsızlık mücadelesini anlatan gösteride, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanları anıldı.
Programda, bağımsızlık bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.
Gösterinin ardından Sertbaş, "Kaya Sınıfı" adlı kitabını imzalayarak, katılımcılara hediye etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.