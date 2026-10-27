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        Deriner Barajı'nda 'meme kanserinde erken tanı' mesajı

        ARTVİN'de '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda gökyüzüne balonlar bırakıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Yunuz Arslan, "Deriner Barajı bize gösteriyor ki ne kadar hızlı akarsan ak, o nehrin önüne bir set vurulabilir. Biz de diyoruz ki kanser ne kadar kötü bir hastalık olursa olsun, biz de taramayla, erken teşhisle onun önüne bir set koyabiliriz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Deriner Barajı'nda 'meme kanserinde erken tanı' mesajı

        ARTVİN'de '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda gökyüzüne balonlar bırakıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Yunuz Arslan, "Deriner Barajı bize gösteriyor ki ne kadar hızlı akarsan ak, o nehrin önüne bir set vurulabilir. Biz de diyoruz ki kanser ne kadar kötü bir hastalık olursa olsun, biz de taramayla, erken teşhisle onun önüne bir set koyabiliriz" dedi.

        Artvin İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı gövdesinde gerçekleştirilen etkinliğe; Artvin İl Sağlık Müdürü Dr. Yunuz Arslan, Artvin Kızılay Şubesi yetkilileri, akademisyenler, üniversite Kızılay gençlik toplulukları ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri katıldı. Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla baraj gövdesinden gökyüzüne pembe ve beyaz balonlar bırakıldı.

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        'ŞİKAYETLERİ OLMASA DAHİ KETEM'E BAŞVURULMALI'

        Etkinlikte konuşan Artvin İl Sağlık Müdürü Dr. Yunuz Arslan, kadınları düzenli tarama yaptırmaya davet ederek, "Farkındalığı artırmak için buradayız. Kadınlarımıza, özellikle herhangi bir şikayetleri olmasa, kendilerinde bir şey hissedip, muayene ihtiyacı duymasalar dahi KETEM'lerimize gelip mamografi çektirmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Serhat ve güzel şehrimiz Artvin'de, Çoruh Nehri üzerine kurulmuş büyük barajlardan birisi Deriner Barajı. Bu baraj bize gösteriyor ki ne kadar hızlı akarsan ak, o nehrin önüne bir set vurulabilir. Biz de diyoruz ki kanser ne kadar kötü bir hastalık olursa olsun, taramayla ve erken teşhisle onun önüne bir set koyabiliriz" diye konuştu.

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        'BALONLARI UÇURARAK KANSERİ YOK ETMEK NİYETİNDEYİZ'

        Etkinliğe katılan vatandaşlardan Dilek Alkan, "'Erken tanı hayat kurtarır' sloganıyla buraya geldik. Kızılay ve Sağlık Müdürlüğümüzün düzenlediği bu program çok verimli oldu. Balonları uçurarak kanseri yok etmek niyetindeyiz. İnşallah kadınlarımız erken tanının önemini fark edip KETEM'e başvururlar ve bu sorunu çözerler. Biz hayat kurtarmak için bu balonları uçurduk" dedi. Kızılay Kadın Kolları Başkanı Sevilay Uçar da paydaş kurumlarla birlikte önemli bir farkındalığa imza attıklarını belirterek, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğümüz, üniversite öğrencilerimiz ve STK'larımızın katılımıyla Deriner Barajı'nın gövdesinde balonlarımızı uçurarak kansere set çektik. Erken teşhisin hayat kurtardığını bildiğimiz için her yıl bu çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

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        'GENÇLERİMİZİ BİLGİLENDİRMEK İÇİN SAHADAYIZ'

        Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Uysal da gençlerin bilinçlendirilmesinin önemine değinerek, "Özellikle Genç Kızılay ve Özel Eğitim Topluluğu'nun aktif katılımıyla genç kadınlarımızda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bir hastalığın sadece adını bilmek yetmiyor; zaman ayırmak ve doğru bilgiye ulaşmak gerekiyor. Kadın erkek demeden tüm gençlerimizi bilgilendirmek için sahadayız" açıklamasında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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