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        Artvin'de ilkokul öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Artvin Vakıfbank İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Artvin'de ilkokul öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Artvin Vakıfbank İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Okul bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul Müdürü İsrafil Bayrak, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ardından elde ettiği en büyük kazanımlardan biri olduğunu söyledi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın milletin sarsılmaz inancıyla zaferle sonuçlandığını ifade eden Bayrak, Cumhuriyet'in eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık anlamına geldiğini kaydetti.

        Bayrak, Cumhuriyet'in Atatürk tarafından çocuklara ve gençlere emanet edildiğini vurgulayarak, öğrencilerin ülkeyi daha ileriye taşımak için çok çalışmaları, okumaları, araştırmaları ve üretmeleri gerektiğini belirtti.

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        Konuşmanın ardından öğrenciler, sınıflar ve gruplar halinde sahneye çıkarak Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladıkları gösterileri sundu.

        Dördüncü sınıf öğrencilerinin hazırladığı bando gösterisi, izleyicilerden beğeni topladı.

        Öğrencilerin coşkuyla katıldığı programda veliler de çocuklarının gösterilerini ilgiyle izleyerek alkışlarla bayram sevincine ortak oldu.

        Törene, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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