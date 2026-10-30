Tekerlekli sandalyesiyle 250 metreden halatla atladı

ARTVİN’de yüzde 90 bedensel engelli Temel Yağız Kandaz (35), Deriner Barajı’nda tekerlekli sandalyesiyle 250 metre yükseklikten halatla atlayış gerçekleştirdi. Yüzmede Türkiye üçüncülüğü bulunan Kandaz’ın heyecan dolu atlayışı kameraya yansıdı.

Deriner Barajı, 16 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen halatla atlayış etkinliği kapsamında yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor. Etkinliğe katılan yüzde 90 bedensel engeli bulunan Trabzonlu Temel Yağız Kandaz da tekerlekli sandalyesiyle atlayış yapmak için rampaya çıktı. RJ Macera ekibi tarafından güvenlik önlemleri alınarak Kandaz’ın tekerlekli sandalyesi halat sistemine bağlandı. Ekipmanların son kontrollerinin yapılmasının ardından Kandaz, ekip tarafından rampadan itilerek atlayışını gerçekleştirdi. Kandaz’ın baraj gövdesinin önündeki boşluğa doğru tekerlekli sandalyesiyle 250 metreden süzüldüğü anlar, kamerayla kaydedildi.

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Öte yandan, Kandaz’ın yıllar önce Trabzon’da yüzmek için kayalıklardan denize atlarken dengesini kaybedip düştüğü, kayalara çarpması sonucu yaralandığı ve tekerlekli sandalye kullanmaya başladığı, ardından da en büyük tutkusu olan yüzmeye başladığı bildirildi. Kandaz, kısa bir hazırlık sürecinin ardından ilk kez katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre sırtüstünde Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı şampiyonada 50 metre serbestte de dördüncü olan Kandaz, bu kez Deriner Barajı’ndaki halatla atlayışıyla adrenalin tutkusunu yaşadı.