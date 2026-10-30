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        Tekerlekli sandalyesiyle 250 metrelik baraj gövdesinden atladı

        Artvin'deki Deriner Barajı'nın gövdesinden tekerlekli sandalyesiyle 250 metre yükseklikten halatla atlayan bedensel engelli Temel Yağız Kandaz'ın heyecan dolu anları kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Tekerlekli sandalyesiyle 250 metrelik baraj gövdesinden atladı

        Artvin’deki Deriner Barajı’nın gövdesinden tekerlekli sandalyesiyle 250 metre yükseklikten halatla atlayan bedensel engelli Temel Yağız Kandaz’ın heyecan dolu anları kameraya yansıdı.

        Artvin’de Deriner Barajı’nda düzenlenen etkinliğe katılan yüzde 90 bedensel engelli Temel Yağız Kandaz, tekerlekli sandalyesiyle 250 metre yükseklikten halatla atladı. Yüzmede Türkiye üçüncülüğü bulunan Kandaz’ın atlayışı kameraya yansıdı.

        Deriner Barajı’nda 16 Ekim1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen halatla atlayış etkinliği, yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Etkinliğe katılan Trabzon’da yaşan Temel Yağız Kandaz da tekerlekli sandalyesiyle atlayış yapmak üzere rampaya çıktı.

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        RJ Macera ekibince güvenlik önlemleri alınarak Kandaz ve tekerlekli sandalyesi halat sistemine bağlandı. Ekipmanların son kontrollerinin yapılmasının ardından Kandaz’ın hazır olduğunu belirtmesiyle tekerlekli sandalye, görevliler tarafından rampadan itilerek atlayış gerçekleştirildi. Kandaz’ın baraj gövdesi önündeki atlayışı kamerayla kaydedildi. Kandaz, yaşadığı deneyimi bugüne kadar katıldığı spor faaliyetleri arasındaki en heyecan verici anlardan biri olarak değerlendirdi.

        Kandaz, yıllar önce Trabzon’da yüzmek için kayalıklardan denize atlamak istediği sırada dengesini kaybederek düştü. Kayalara çarpması sonucu yaralanan Kandaz, geçirdiği kazanın ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Kazanın ardından yeniden yüzmeye başlayan Kandaz, kısa bir hazırlık süreciyle ilk kez katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre sırtüstünde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Aynı şampiyonada 50 metre serbestte dördüncü olan Kandaz, bu kez Deriner Barajı’nda tekerlekli sandalyesiyle halatla atlayış yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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