Arhavi OSB müteşebbis heyet toplantısı yapıldı

İş yerlerini gezerek esnafla görüşen Ergün, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Bu kapsamda müteşebbis heyetin ve heyet başkanlığının oluşturulması, yönetim ve denetim kurullarının belirlenmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunda görev alacak temsilcilerin seçilmesine ilişkin gündem maddeleri görüşüldü.

Arhavi Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Arhavi Kaymakamı Muhammet Güzel, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Hatinoğlu ile müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.