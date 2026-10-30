Artvin'de, 3. Ardanuç Belediyesi Kitap Günleri başladı

Artvin'de, Ardanuç Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kitap Günleri" etkinliği başladı.

Ardanuç Belediyesi önünde düzenlenen etkinliğin açılışına Kaymakam Nazmi Yücel, Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve kitapseverler katıldı.

Yılmaz, kitap günleriyle ilçedeki yazar ve şairleri okuyucularla bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim asıl hedefimiz sadece şehirlerdeki kaldırımları ve yolları yapmak değil, bir şehrin ufkunu da açmaktır. Bir neslin okuması aynı zamanda toplumsal düşünmeyi ve yorumlamayı da beraberinde getiren, birbirini tetikleyen davranışlardır. Bizler de her türlü eğitime, sanata ve kültürel faaliyete destek veriyoruz. Eğitime de bu şekilde katkı sunmayı amaçlıyoruz."