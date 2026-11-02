Evliliklerinin 5. yıldönümünde restoran yerine eşini barajdan atlayışa getirdi Ordulu çift, evliliklerinin 5. yılını metrelerce yükseklikten atlayarak kutladı

Artvin'de Mehmet Yıldız, 5. evlilik yıl dönümlerinde restorana götüreceğini söylediği eşi Özge Yıldız'ı Deriner Barajı'na getirdi. Çift, baraj gövdesinden halatla atlayarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Ordu'da yaşayan Mehmet Yıldız, restoran yemekleri ve lüks hediyelerden hoşlanmayan eşi Özge Yıldız'a, 5. evlilik yıl dönümlerinde sıra dışı bir sürpriz hazırladı. Restorana götüreceğini söylediği eşini Artvin'deki Deriner Barajı'na getiren Yıldız, onun uzun süredir hayalini kurduğu baraj gövdesinden halatla atlama isteğini gerçekleştirdi. Çift, evliliklerinin 5. yılını metrelerce yükseklikten atlayarak kutladı.

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16 Ekim1 Kasım tarihleri arasında yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlayan etkinliğe katılan çift, atlayış öncesinde ekip tarafından bilgilendirildi. RJ Macera ekibince güvenlik önlemlerinin alınması ve ekipman kontrollerinin yapılmasının ardından Mehmet Yıldız ve eşi Özge Yıldız, sırayla baraj gövdesinden halatla atladı. Çiftin evliliklerinin 5'inci yılını kutladıkları atlayışları kamerayla kaydedildi.

"Restorana götüreceğini söylemişti, buraya getirdi"

İş güvenliği uzmanı olduğunu ve daha önce Yusufeli Barajı'nda çalıştığını belirten Özge Yıldız (31), "Bugün eşimle 5'inci evlilik yıl dönümümüz. Eşim beni bir restorana götüreceğini söylemişti, buraya getirdi. İş güvenliği uzmanıyım, iki buçuk yıl Yusufeli Barajı'nda çalıştım. O zamanlarda hep barajın üzerinden atlamak istemişimdir. Bugün burada nasip oldu" dedi.

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"İlk heyecanımız nikâh masasında, ikincisi bu atlayışta oldu"

Etkinliği sosyal medya üzerinden takip ettiklerini anlatan Mehmet Yıldız ise atlayışın ardından da heyecanının sürdüğünü söyledi. Yıldız, "Sosyal medya üzerinden takip ediyorduk. Hayalimizdi ama bugüne nasip oldu. Buraya gelene kadar hiçbir heyecan yaşamadım. Atlayış sırasında heyecanlandım, sonrasında da hâlâ heyecanlıyım. Hayatımda iki kez böyle heyecan yaşadım diyebilirim. Birincisi 5 yıl önce bugün nikâh masasında birbirimize evet deyişimiz, ikincisi de bu atlayışımız oldu. Beşinci evlilik yıl dönümümüzde bir farklılık olsun, böyle bir organizasyon yapalım istedim. Eşimin haberi yoktu, sürpriz oldu. Beşinci yılımızda baraj gövdesinden atladık. Altıncı yılda Alp Dağları'na mı çıkarız, uçaktan mı atlarız?" diye konuştu.

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Farklı ülkelerden katılımcıları ağırlıyor

Organizasyon temsilcisi Hanife Vakhtin, temmuz ve sonbahar dönemlerinde Artvin'de iki uluslararası etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek Gürcistan, Polonya ve Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerden katılımcıları ağırladıklarını söyledi.

Deriner Barajı'nın halatla atlayış için dünyadaki sayılı noktalardan biri olduğunu ifade eden Vakhtin, atlayışlarda UIAA sertifikalı ekipmanlar kullandıklarını, güvenlik prosedürlerini uyguladıklarını ve uluslararası denetimlerden geçtiklerini kaydetti. Vakhtin, Artvin'deki etkinliğin ardından Mersin'deki Kayıcı Vadisi'nde atlayışlar gerçekleştireceklerini belirterek düzenledikleri organizasyonlarla Artvin turizmine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.