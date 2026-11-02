Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Artvin'in Borçka ilçesinde gece saatlerinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Artvin’in Borçka ilçesinde gece saatlerinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyü Kameni mevkiinde, Tuncer Merttürk’e ait evde gece saatlerinde yangın çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı.
İhbar üzerine olay yerine Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Hopa Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangında, ahşap bölümleri de bulunan ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
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