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        Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

        Artvin'in Borçka ilçesinde gece saatlerinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

        Artvin’in Borçka ilçesinde gece saatlerinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyü Kameni mevkiinde, Tuncer Merttürk’e ait evde gece saatlerinde yangın çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı.

        İhbar üzerine olay yerine Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Hopa Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangında, ahşap bölümleri de bulunan ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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