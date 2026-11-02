Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangında, ahşap bölümleri de bulunan ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Hopa Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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