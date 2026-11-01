Ağacın tepesindeki yılan kartalı dron kamerasında

ARTVİN'de kurumuş bir ağacın en uç dalına konarak çevresini gözetleyen yılan kartalı, dron kamerasıyla görüntülendi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir ağacın tepesine konan yılan kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Şerafettin Altunsoy tarafından kaydedildi. Altunsoy'un dron kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, yılan kartalının başını farklı yönlere çevirerek çevresini izlediği görüldü. Artvin'de görülen göçmen yırtıcı kuşlardan yılan kartalı, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi'nde 2008'de yayımlanan 'Artvin Kuş Faunası' çalışmasında, ilde yaz göçmeni olarak bulunan ve üreyen türler arasında gösteriliyor. Bilimsel adı 'Circaetus gallicus' olan yılan kartalı, başta yılanlar olmak üzere kertenkeleler ve diğer küçük hayvanlarla besleniyor. Av ararken havada aynı noktada asılı kalabilmesi ile dikkati çeken yılan kartalı, taşlık yamaçlar, çalılıklar ve açık arazileri tercih ediyor.