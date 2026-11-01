Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Ağacın tepesindeki yılan kartalı dron kamerasında

        Ağacın tepesindeki yılan kartalı dron kamerasında

        ARTVİN'de kurumuş bir ağacın en uç dalına konarak çevresini gözetleyen yılan kartalı, dron kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Ağacın tepesindeki yılan kartalı dron kamerasında

        ARTVİN'de kurumuş bir ağacın en uç dalına konarak çevresini gözetleyen yılan kartalı, dron kamerasıyla görüntülendi.

        Artvin'in Şavşat ilçesinde bir ağacın tepesine konan yılan kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Şerafettin Altunsoy tarafından kaydedildi. Altunsoy'un dron kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, yılan kartalının başını farklı yönlere çevirerek çevresini izlediği görüldü. Artvin'de görülen göçmen yırtıcı kuşlardan yılan kartalı, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi'nde 2008'de yayımlanan 'Artvin Kuş Faunası' çalışmasında, ilde yaz göçmeni olarak bulunan ve üreyen türler arasında gösteriliyor. Bilimsel adı 'Circaetus gallicus' olan yılan kartalı, başta yılanlar olmak üzere kertenkeleler ve diğer küçük hayvanlarla besleniyor. Av ararken havada aynı noktada asılı kalabilmesi ile dikkati çeken yılan kartalı, taşlık yamaçlar, çalılıklar ve açık arazileri tercih ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Dede mirası arıcılıkla yılda 700 kilo bal üretiyor
        Dede mirası arıcılıkla yılda 700 kilo bal üretiyor
        Şehrin gürültüsünden kaçanların rotası Karagöl'de renk cümbüşü
        Şehrin gürültüsünden kaçanların rotası Karagöl'de renk cümbüşü
        Artvin'in yüksek kesimleri karla kaplandı
        Artvin'in yüksek kesimleri karla kaplandı
        Artvin'de ağacın zirvesinde avını gözleyen yılan kartalı görüntülendi
        Artvin'de ağacın zirvesinde avını gözleyen yılan kartalı görüntülendi
        DMD'li Muhammet'in ekip araçlarıyla şehir turu hayali, Vali Ergün'ün talima...
        DMD'li Muhammet'in ekip araçlarıyla şehir turu hayali, Vali Ergün'ün talima...
        Vali Ergün, DMD hastası Muhammet'in isteğini geri çevirmedi
        Vali Ergün, DMD hastası Muhammet'in isteğini geri çevirmedi