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        Dede mirası arıcılıkla yılda 700 kilo bal üretiyor

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yaşayan Recep Keçeci (63), dedesinden miras kalan arıcılık geleneğini 46 yıldır sürdürüyor. Kaçkar Dağı'nın eteklerindeki zengin bitki örtüsünden yararlanarak üretim yapan Keçeci, yaklaşık 150 arı kolonisiyle yılda ortalama 700 kilogram bal elde ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Dede mirası arıcılıkla yılda 700 kilo bal üretiyor

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yaşayan Recep Keçeci (63), dedesinden miras kalan arıcılık geleneğini 46 yıldır sürdürüyor. Kaçkar Dağı'nın eteklerindeki zengin bitki örtüsünden yararlanarak üretim yapan Keçeci, yaklaşık 150 arı kolonisiyle yılda ortalama 700 kilogram bal elde ediyor.

        Yusufeli ilçesine bağlı Bıçakçılar köyünde yaşayan Recep Keçeci, dedesinden miras kalan arıcılık geleneğini 46 yıldır kesintisiz sürdürüyor. Dedesi tarafından 1920 yılında başlatılan ve babasından devraldığı 106 yıllık ata mesleğini tutkuyla devam ettiren Keçeci, Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki zengin bitki örtüsünden faydalanarak üretim yapıyor. Yaklaşık 150 arı kolonisiyle yılda ortalama 700 kilogram bal elde eden Keçeci'nin ürettiği ballar, yüksek prolin değeri ve kendine özgü aromasıyla Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor.

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        'SEVMEZSEN YAPAMAZSIN'

        Yıllardır aile mesleğini sürdüren Recep Keçeci, "Arıcılığı seviyorum, çok güzel bir meslek. Arıyı iyi bilirsen ve iyi bir arıcı olursan getirisi de güzel oluyor. Sevmezsen yapamazsın. Arıcılık severek yapılacak bir iştir. Teorik bilgiye sahip olmalısın, seneler içerisinde pratikle tecrübe ediniyorsun. Bu işe senelerini vermen gerekir. 1920 yılından bu yana, dedemden kalan bir meslek. Babamdan sonra ben devraldım ve devam ettiriyorum. Genç ve verimli bir ana arı olmalı, hastalık ve zararlılara karşı mücadele zamanın yapılacak. Yeterli stokun da olacak. Arı kendi işini yapar, halleder. Organik bal üretmek gerçekten çok zordur. 1920 yılında dedem bir kara kovan getirmiş. 1950 ile 1980 yılları arasında babam ilgilendi, şimdi de ben ilgileniyorum. Yaklaşık 46 yıl oldu. Arı kendi getirdiğiyle beslenir. Mayıstan Ağustosa kadar kovanın kapağını açamazsın. Ben, yıl içerisinde 700 kilogramlık bal üretimi yapabiliyorum" diye konuştu.

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        'PROLİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK BİR BAL'

        Arı yetiştiriciliğiyle uğraşan Ümmü Gülsüm Yırtıcı ise prolin değeri yüksek olan balın tadının beğenildiğini belirterek, "Artvin’de yaşıyorum ve bu bölgenin balını çok beğeniyorum. Ailem Antalya ve Muğla’da yaşıyor. Bu balı beğendiğim için de bolca onlara gönderiyorum. Ayrıca çok sevilen, prolin değeri de çok yüksek olan ballardır" dedi.

        'TÜRKİYE'NİN PEK ÇOK BÖLGESİNE GÖNDERİYORUZ'

        Arıcılık yapan Mustafa Yırtıcı da üretilen balın özel bitkilerden dolayı kaliteli olduğunu ifade ederek, "Kaçkar Dağı'nın etekleri olduğu için bu bölgenin balı, özel bitkilerden dolayı gerçekten çok kaliteli oluyor. Biz bu balı üretip, Türkiye’nin pek çok bölgesine gönderiyoruz. Antalya’da çok rağbet görüyor" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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