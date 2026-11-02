Evlilik yıl dönümlerini restoran yerine Deriner Barajı'nda kutladılar

Karadenizli Mehmet ve Özge Yıldız çifti, beşinci evlilik yıl dönümlerini, temelden 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda halatla atlayış (rope jumping) yaparak kutladı.

Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden Artvin'e gelen 252 adrenalin tutkunu, kentte faaliyet gösteren bir turizm firmasının organizasyonunda Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğünden alınan izinlerle Deriner Barajı'nda düzenlenen halatla atlayış etkinliğine katıldı.

Uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipman kullanan "RJ Macera" ekibinin görev aldığı organizasyon kapsamında Deriner Barajı'nda temmuzdaki etkinlikte 526, 16 Ekim'de başlayıp bugün sona eren etkinlikte ise 252 kişi olmak üzere 778 kişi atlayış yaptı.

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Barajın gövdesinde kurulan özel platforma çıkan katılımcılar, ekibin kontrol ve gözetiminde kendilerini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı.

Organizasyon ekibinden Hanife Vakhtin, gerekli izinlerin alınması, test atlayışları ve güvenlik denetimlerinin tamamlanmasının ardından Deriner Barajı'nı halatla atlayış turizmine kazandırdıklarını söyledi.

Etkinliklere yoğun ilgi gösterildiğini belirten Vakhtin, Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Rusya, İngiltere, Kuzey İrlanda ve Gürcistan'dan katılımcıları ağırladıklarını ifade etti.

Deriner Barajı'nın uluslararası alanda tanıtımına katkı sağladıklarını vurgulayan Vakhtin, "Rope jumping etkinliğiyle dünyanın çeşitli yerlerinden insanları çekerek Türkiye'nin turizmine katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye'de barajdan atlayış yaptığımız tek yer Deriner Barajı. Hem barajın güzelliği hem ulaşılabilirliği hem de yüksekliği açısından çok güzel bir konumda. Hem Türkiye'de hem de dünyada ismini duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

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- "Bunca yıllık yaşantımda heyecan verici iki şey yaşadım"

Barajdan halatla atlayış yapanlar arasında evliliklerinin beşinci yıl dönümünü kutlayan Mehmet ve Özge Yıldız çifti de yer aldı.

Evlilik yıl dönümünde eşine sürpriz yapmak amacıyla memleketi Ordu'dan Artvin'e geldiklerini belirten Mehmet Yıldız, hayatının en heyecan verici deneyimlerinden birini yaşadığını söyledi.

Platforma çıkana kadar heyecan hissetmediğini anlatan Yıldız, "Bunca yıllık yaşantımda heyecan verici iki şey yaşadığımı söyleyebilirim. İlki, beş yıl önce bugün sevgili eşimle nikah masasında 'evet' derken yaşadığım heyecandı. İkincisi de bu diyebilirim, kesinlikle müthiş bir deneyimdi." diye konuştu.

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Evlilik yıl dönümlerini farklı bir etkinlikle kutlamak istediğine işaret eden Yıldız, "Rutin olarak bir şey yapılabilirdi. Bir masa süslenebilirdi, bir mum yakılabilirdi ama eşime bir jest yapmak istedim beş yılın üzerine. Onun da haberi yoktu. Böyle bir maceraya atıldık, ikimiz de çok sevindik." dedi.

- "Hayalimi Deriner Barajı'nda gerçekleştirdim"

Özge Yıldız ise eşinin kendisini restorana götüreceğini düşünürken Deriner Barajı'na getirdiğini, sürpriz karşısında heyecanlandığını ifade etti.

Yusufeli Barajı'nda geçmişte 2,5 yıl iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığını anlatan Yıldız, "Barajın üstüne her çıktığımda 'Muhakkak bir gün atlayacağım' diye kendimi hazırlıyordum. Bugün bu hayalimi Deriner Barajı'nda gerçekleştirdim." diye konuştu.

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Eşinin kendisine unutulmaz bir evlilik yıl dönümü hediyesi verdiğini belirten Yıldız, birlikte uzun bir ömür geçirmeyi dilediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Zonguldak'tan atlayış için Artvin'e gelen Aslı Şen de uzun süredir bu deneyimi yaşamak istediğini söyledi.

Atlayış öncesinde korktuğunu ancak sonrasında büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Şen, "İki aydır bu atlayışı bekliyorum ve çok korkuyordum. 'Belki yukarı çıktığımda vazgeçerim' dedim. Gayet güzeldi. Herkes atlamalı bence, korkusunu yenmeli. Çok mutlu oldum atladığım için." dedi.