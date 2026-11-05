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        Turuncu alarm verilen Artvin'de sağanak şiddetini artırdı

        Turuncu kodlu uyarı yapılan Artvin'de yağış, sahil kesimlerinde etkisini artırdı. Sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Turuncu alarm verilen Artvin'de sağanak şiddetini artırdı

        Turuncu kodlu uyarı yapılan Artvin’de yağış, sahil kesimlerinde etkisini artırdı. Sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Artvin’de kuvvetli yağış beklentisiyle yapılan turuncu kodlu uyarının ardından, kentin sahil kesimlerinde yağmur etkisini artırdı. Artvin Valiliği'nin paylaştığı meteorolojik uyarıda, il genelinde çok kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Yağış miktarının Artvin çevrelerinde metrekareye 5175, kıyı kesimlerinde ise yer yer 76100 kilogramı bulabileceği belirtildi. İç ve yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği kaydedildi. Uyarının bu akşam saat 23.59’a kadar geçerli olduğu ifade edildi.

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        Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların bu olumsuzluklara, yüksek kesimlerde ise buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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